Çaygür’ün yerine Oygar atandı

Ünal Üstel’in Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından, Bakanlıkta gerçekleştirilen görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli döneminde müsteşar olarak görev yapan Ali Çaygür’ün görevden alındığı ve bu göreve Duriye Deren Oygar’ın atandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nda Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Yusuf Önderol’un da görevden alındığı ve yerine Mustafa Mesut Ener’in atandığı bildirildi.