Çavuşoğlu: “Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıflar güvenli okullara taşınacak”

Çavuşoğlu: “Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıfların güvenli okullara taşınacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıfların güvenli okullara taşınacağını belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi ve Yeniboğaziçi İlkokulu’nda yapılacak yeni binaların Eylül ayında eğitime hazır hale getirileceğini kaydetti.

Öğrencilerin eğitim bakanlığının koordinesinde taşınacağını dile getiren Çavuşoğlu, önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu vurguladı ve gerekenin yapılacağını kaydetti.

Yarından itibaren rehber öğretmenler, okul idareleri ve Gazimağusa TMK öğretmenlerine yönelik psikolojik destek eylem planının devreye gireceğini dile getiren Çavuşoğlu, 20 Şubat Pazartesi gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile Fon oluşturulacağını dile getiren Çavuşoğlu, bununla da tüm okulların iki yıl içerisinde elden geçirileceğini söyledi.



