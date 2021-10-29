Çatalköy’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı C.G.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis çavuşu Ahmet Bayram olayla 28 Ekim’de, 11:50-14:15 saatleri arasında Çatalköy-Girne adresinde zanlı C.G.M’ye ait evde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda yapılan aramada; ev içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 310 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve yaptığı beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.