Çatalköy’de Jeanette Patricia Özdemirgil evinde ölü bulundu

Çatalköy’de yaşayan 76 yaşındaki Jeanette Patricia Özdemirgil dün evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında ölü olarak bulunan Özdemirgil’in yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.