Canaltay: "Aslolan UBP'li gibi davranmak"

İki kez aday olmasına rağmen, Meclis Başkanı seçilemeyen UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, aynı partiden aday olarak bugunkü seçimi kazanan Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti, kırgın olmadığını yineledi. "Aslolan UBP ve UBP'li gibi davranmaktır" dedi.

Canaltay'ın paylaşımı şöyle:

“Seçimler olur biter, “kırgınlıklar olmaz” demiştim. Meclis Başkanlığı’na seçilen partimiz İskele milletvekili Önder Sennaroğlu’nu tebrik ederim. Aslolan partimiz UBP ve UBP’li gibi davranmaktır. Bu gururu ömür boyu yaşamaya devam edeceğim. Partimize hayırlı olsun.”