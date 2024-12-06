Çam kese böceğiyle mücadelede biyolojik ilaçlamayı minimuma indirmeyi hedefleyen İskele Belediyesi, Taşkent Doğa Parkı ve İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifiyle iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole göre bundan böyle İskele ve köylerinde yürütülen çam kese böceği ile mücadele ilk olarak biyolojik ilaçlamaya başvurulmayacak, çam ağaçlarının analizi yapılacak ve mekanik mücadele verilemeyecek durumlarda biyolojik mücadeleye geçilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, her yıl Kasım-Aralık aylarında İskele ve 21 köyünde Çam Kese Böceği ile mücadeleye başlayan İskele Belediyesi bu yıl da mücadele programını belirledi.

Çam ağaçlarına verdiği zarar yanında insanlarda da alerjik sağlık sorunlarına neden olan çam kese böceği ile mücadeleye 9 Aralık Pazartesi günü İskele'de başlayacak belediye bunun öncesinde konuyla ilgili iş birliğine gitti.

İskele Belediyesi’nde yer alan törenle imzalanan protokole İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Taşkent Doğa Parkı Temsilcisi Mustafa Güray Bukan ile İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi Temsilcisi Hazan Sütçü imza attı.

İmza töreninde İskele Belediyesi Avukatı Fatoş Yenigün ile İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi Temsilcisi Emine Sütçü de hazır bulundu.

Çam kese böceği popülasyonu baskılanacak

Doğanın korunması ana temasıyla imzalanan iş birliği protokolü ile bölgede halka açık yerler başta olmak üzere çam kese böceği popülasyonunu baskılama amaçlanıyor ve bölge halkının bu konuda farkındalığı arttırılması hedefleniyor.

Biyolojik ilaçlama azaltılacak mekanik mücadele ön plana çıkacak

Ulaşılması zor (konum ve yükseklik) durumlarda biyolojik ilaçlamanın dahil edileceği çam kese böceği ile mücadelede kullanılacak asıl yöntem mekanik mücadele olacak. Çam kese böceği ile özellikle mekanik mücadelede İskele Belediyesi İlaçlama ekibi Taşkent Doğa Parkı tarafından eğitilecek. Mekanik mücadele sonrası temizlenen çam ağaçlarına yerleştirilecek kuş (çam baştankarası) yuva kutuları ile parazit sinek (Phyrex caudata) kafeslerinin üretimi ise İskele Belediyesi tarafından yapılacak.

Sadıkoğlu: “Çam kese böceği ile mücadelemizi bir adım daha öne taşıyoruz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yapılacak işbirliğinin doğayı ve doğada yaşayan tüm canlıları korumak açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak Kasım-Aralık aylarında çam kese böceği ile mücadelesine başladığını, İskele ve 21 köyünde halka açık tüm alanlarda ve şahıslara ait tüm ev ve işyerlerinde bulunan çam ağaçlarının ücretsiz ilaçlandığını belirtti.

Taşkent Doğa Parkı ve İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi ile bu mücadelenin daha etkili olması amacıyla iş birliğine gitmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Sadıkoğlu, uzunca bir süredir mücadelede kullanılan biyolojik ilaçlamanın İskele ve köylerinde yerini yavaş yavaş mekanik mücadeleye bırakmasını temenni ettiklerinin altını çizdi. İş birliği protokolünün taraflara hayırlı olmasını dileyen Sadıkoğlu, doğanın korunması ve geliştirilmesi için her zaman iş birliklerine hazır olduklarını da vurguladı.