Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifika sınavı düzenliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılan ''İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü'' uyarınca, her yıl aralık ayında düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifika Sınavı, 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlık duyurusuna göre sınav için 29 Kasım Cuma mesai sonuna kadar Çalışma Dairesi Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından başvuru kabul edilecek.

Sınav yer ve saatinin, Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından katılımcılara duyurulacağı kaydedildi.