Çalışma Bakanlığı: Aralık ayı 1.500 TL destek hesaplara yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayı 1500 TL Destek Ödemeleri'nin işverenlerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.



Turizm sektörü ile ilgili Oteller, Casinolar, Seyahat Acenteleri ile Ercan Devlet Havaalanı’nda faaliyet gösteren İnşaat faaliyetleri hariç işyerlerinin işverenlerine Temmuz 2020- Aralık 2020 tarihleri arasında ödenen 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi’nin son taksidinin de hesaba yatırıldığı duyuruldu.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki İstihdam Destek Merkezi tarafından, teşvik kapsamındaki 191 işverene, 10659 çalışan için toplam 15 milyon 988 bin 500 TL tutarında ödeme yapılmıştır.



Bakanlığımız, hayata geçirilen istihdam teşvik politikaları çerçevesindeki ücret desteği uygulaması ile , bu kapsamda destek alan işverenlerin çalışanlarına hak ettikleri ücretlerini ödeyebileceğine

inanmaktadır.



2021 yılı ile ilgili, pandemi döneminde faaliyette bulunmayan işverenlere uygulanacak destek ödemesi politikalarının kapsamı, miktarı ve şekli ile ilgili çalışmalar Bakanlığmız tarafından sürdürülmektedir. Konuyla ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.