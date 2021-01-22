Çakmak'ın ölüm sebebi "kalp krizi"
Akdeniz köyünde dün sabah evi içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ergün Çakmak'ın ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğu açıklandı.
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Akdeniz köyünde dün sabah 07.00 sıralarında evi içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ergün Çakmak'ın ölüm sebebi belli oldu.
Polis Basın Subaylığı, Çakmak'ın ölüm sebebini “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olarak açıkladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Ergün Çakmak'ın Sinovac aşısı olduktan sonra yaşama veda etmesi şüpheye neden olmuştu.
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