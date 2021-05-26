Çakı ile boğazından yaraladı, tutuklandı

Lapta'da saat 09:00 sıralarında, Piyale Paşa Sokak üzerinde bir evin bahçesi içerisinde, O.Ç. (E-65), Nazmi Pala (E-55) ile aralarında çıkan tartışma sonrası adı edileni darp edip tasarrufunda bulanan çakı ile boğazından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olayda yaralanan Nazmi Pala kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

O.Ç. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.