“Çadır okul sayısı artacak!”

Ertuğrul SENOVA

Deprem tedirginliği nedeniyle Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde eğitimin çadırlarda sürdürülmesine karar verilirken, ülke genelindeki okullarda inceleme yapan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) “çadırda eğitim yaygınlaşacak” endişesini dile getirdi.

İnşaat Mühendisleri Birliği, 200’e yakın okulda yer alan yaklaşık 750 binada depreme karşı dayanıklılıkla ilgili bilimsel gözlem ve tespitleri yaptı. Teknik çalışmalara ilişkin YENİDÜZEN’e bilgiler veren oda başkanı Gürkan Yağcıoğlu, pek çok okuldaki riskli durum nedeniyle ‘çadır sınıfların’ artmasını beklediklerini söyledi.

Öğrenci velilerinin deprem tedirginliğine bağlı boykot kararı sonrasında 20 günü aşkın süredir eğitim veremeyen Namık Kemal Lisesi, Eğitim Bakanlığı’nın “okul bahçesine askeri çadır” çözümüyle Pazartesi günü ders başı yapıyor. Öte yandan, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi ve Mağusa’daki Karakol İlkokulu’nda da “çadırda eğitim” modeline geçilmesi yönünde hazırlıkların başladığı öğrenildi. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, söz konusu palyatif çözümün, çok daha fazla sayıda okulda uygulanması gerekeceğine işaret ediyor.

Yağcıoğlu, “en riskli binadan, en az riskli binaya” doğru sıralama yaptıklarını ve sonuçları hafta başında Eğitim Bakanlığı ile paylaşacaklarını belirtirken, bazı okulların yıkılacağı yönündeki iddialara şu yorumu yaptı: “Dünyada kabul edilen, bir yapının güçlendirme maliyeti, o yapının maliyetinin yüzde 35-40’ına ulaşıyorsa, binayı yıkmak daha mantıklı olur. Son kararı siyasi otorite verecek.”

“En riskli binadan, en az riskli binaya doğru sıralama yapıyoruz”

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, çadırda eğitime geçilen okul sayısının artmasını beklediğini belirtti.

Yağcıoğlu, binaların tümünde çalışmaların tamamlandığını, şu anda elde edilen verilerin sisteme işlendiğini ve bu sayede “en riskli binadan, en az riskli binaya” doğru sıralama yaptıklarını belirtti.

Sıralamanın hafta başında Eğitim Bakanlığı’na aktarılacağını söyleyen Yacıoğlu, “Biz bilimsel çalışma ve sonuçlarımızı ileteceğiz, bu noktadan itibaren atılacak adımları siyaset belirleyecek” dedi.

“Bu çalışma, hangisinden başlamamız gerektiğini bize söyleyecek”

Ortaya çıkacak sıralama sayesinde, önce hangi binalara ileri tetkik yapılması gerektiğinin belirleneceğini aktaran Yağcıoğlu, “Bu çalışma, hangisinden başlamamız gerektiğini bize söyleyecek. Ardından da performans analizleri yapılacak” şeklinde konuştu.

“Güçlendirme maliyeti, o yapının maliyetinin yüzde 35-40’ına ulaşıyorsa, binayı yıkmak daha mantıklı”

“Bu çalışmanın, hangi binaların yıkılması gerektiğine işaret edip etmeyeceğine” ilişkin soru üzerine Yağcıoğlu, “Dediğim gibi buna siyaset karar verecek. Dünyada kabul edilen, bir yapının güçlendirme maliyeti, o yapının maliyetinin yüzde 35-40’ına ulaşıyorsa, binayı yıkmak daha mantıklı olur yönünde bir yaklaşım var. Bu noktada kararı siyaset verecek. Biz teknik olarak yapacağımızı yapıp, sonuçları teslim edeceğiz” dedi.

“NKL’ye benzer durumda başka okullar da çıkacak”

Yağcıoğlu, “Çoğu okul binasının durumu kötü diyebilir miyiz?” sorusuna ise “Bunu şu anda söyleyemem. Bu iyi, bu kötü diyemem. Belki de hepsinin riski var. Bir daha fazla risklidir… Kötü durumlu, iyi durumlu diye bir yorum yapmak pek doğru değil” şeklinde yanıt verdi.

“Riskli okullarımız var” diyen Yağcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazılarında bir şeyin değişeceği yok diye Eğitim Bakanlığı tedbirleri arttırmaya başladı. Bazılarını boşalttı. Mağusa’daki Karakol İlkokulu’nda da belli bloklar kullanıma kapatıldı. Namık Kemal Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde çadırda eğitime geçiliyor. Başka okullarda da benzer sonuçlarla karşılaşacağız.”