Büyükkonuk’ta COVID vakaları arttı: Köy kahvesi ve spor kulübü kapatıldı

Büyükkonuk’ta COVID-19 vakalarının artması nedeniyle köy içerisinde bulunan kahvehane ve spor kulübü kapatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada; kararın İskele kaymakamlığı ve işletme sahipleri ile yapılan toplantı sonucunda alındığı duyuruldu.

Karar, dünden itibaren üç gün boyunca geçerli olacak.