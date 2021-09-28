Büyükkonuk’ta COVID vakaları arttı: Köy kahvesi ve spor kulübü kapatıldı
Büyükkonuk’ta COVID-19 vakalarının artması nedeniyle köy içerisinde bulunan kahvehane ve spor kulübü kapatıldı.
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Büyükkonuk’ta COVID-19 vakalarının artması nedeniyle köy içerisinde bulunan kahvehane ve spor kulübü kapatıldı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada; kararın İskele kaymakamlığı ve işletme sahipleri ile yapılan toplantı sonucunda alındığı duyuruldu.
Karar, dünden itibaren üç gün boyunca geçerli olacak.
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