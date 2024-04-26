“Bütün ekip ve belediye hatalı”

Serap ŞAHİN (Adıyaman)

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında, ailelerin talebi ve mahkemenin kararı üzerine uzmanlar mahkemede dinleniyor…

İlk olarak, aileler tarafından mahkemeye sunulan raporla ilgili çalışan uzmanlardan olan Prof. Dr. Yonca Hürol dinlendi.

“İsias Otel’in birinci projesinde 1975 yönetmeliklerine göre uyulmadığını düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Yonca Hürol, şunları kaydetti:

“Mimarın mal sahibini uyarması gerekirdi uyarmadı. Bu binanın projesine taşıyıcı sistem bir tarafta ağır bir tarafta ise çok hafiftir. Böyle bir projeye onay alınıyor. İnşaat yapılırken, dere çakılı kumu kullanılıyor. Entridyelerde de hata var. İkinci proje de 98 yönetmeliğine göre yeni proje yapılması gerekiyordu. Projede ayrıca çok fazla miktarda duvar yükü bindirilmiş. Zaten zayıf olan, 30 santimetrelik kirişlerin olduğu yerde üstüne bir de duvar yüklenmiş o yüzden yıkılmasını olağan karşılıyorum. Perde duvarlarının da ustalar tarafından kesildiğini ve inşaat mühendisliği projesine uyulmadığını düşünüyorum. Her 2 projede de yönetmeliğe uyulmadı. Bütün ekibin hatalı ve kusurlu olduğunu düşünüyorum, özellikle de belediyenin.”