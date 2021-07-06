Burhan Eraslan: Polis yolumu kesti

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, Kutlu Adalı’yı anma törenine gitmek üzere yola çıktığı sırada polisin yolunu kestiğini ifade etti.

Kutlu Adalı’nın katledildiği dönemde Yenidüzen gazetesinin Yayın Yönetmeni ve şu anda ise halen Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin Başkanı olan Burhan Eraslan açıklamasında, Güzelyurt Lemar Market önünde bekleyen polisin, aracı geçer geçmez peşine düştüğünü belirtti.

Güzelyurt kent merkezini çıktıktan sonra yaklaşık on dakika daha takibi sürdüren Polisin, aniden hızlanarak öne geçtiğini ve trafik kontrolü yaptığını belirterek sürüş ehliyeti ve aracın evraklarını istediğini kaydetti.

Herhangi bir trafik suçu bulamayan polisin kendisine, “arkadaşım sizi cep telefonu ile konuşurken gördü, ceza yazacağız” dediğini de aktan Eraslan, “sizi kınıyorum ve atfettiğiniz suçu reddediyorum” şeklinde yanıt verdiğini de belirtti.

Polis yine de 440 TL ceza yazdığını aktaran Burhan Eraslan, olayı ‘Polis örgütü aracılığıyla baskı ve tehdidi yeniden hortlatma girişimi’ olarak nitelendirdi.

Eraslan, “Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği olarak olayı şiddetle kınadığımızı belirtir, demokratik kamuoyunun bu türden taciz ve tehditlere boyun eğmeyeceğini önemle vurgularız” ifadelerini kullandı.