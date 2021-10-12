“Bugünkü toplantıya 12 vekil katıldı”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugünkü Meclis toplantısına nisabı sağlamak için 12 milletvekilinin katıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, hukukçularla yaptığı görüşmede Genel Kurul’da yarın da nisabın sağlanmaması halinde Meclis’in Perşembe günü hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanması için çağrı yapacağını belirtti.

Sennaroğlu, Perşembe günü de toplantı yeter sayısına ilişkin sorunun devam etmesi durumunda birleşimin 18 Ekim Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle 19 Ekim Salı gününe erteleneceğini ifade etti.

“Kaç kez ertelenebileceğine ilişkin kural yok”

İç tüzükte Meclis toplantılarının nisaba ulaşılamaması nedeniyle kaç kez ertelenebileceğine ilişkin herhangi bir kural olmadığını da dile getiren Sennaroğlu, “Hukukçularla değerlendirme yaptım. Ne kadar erteleyebileceğime ilişkin kural yok” dedi.

Sennaroğlu, erken seçime ilişkin olarak Danışma Kurulu toplantısında belli bir yere kadar gelindiğini ancak uzlaşıya varılamadığını ifade etti.

“Herkesin bir yorumu var. Hükümetin başka, muhalefetin başka… Danışma Kurulu’nu topladım. Uzlaşı için gayrettim ama olmadı” diyen Sennaroğlu, “Onun ötesinde bir şey yapamayız, olmadı” dedi.