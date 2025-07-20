“Bugün geçişlerde insanlarımızın sıkıntı çekmesinin nedeni Rum tarafıdır”

20 Temmuz törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar, Kıbrıslı Rumların Annan Planı’na hayır demesine rağmen AB üyesi yapıldığını söyledi.

Konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım” diye hitap eden Ersin Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü iddia etti. BM tarafından yürütülen gayrı resmi zirvelerin önemli olduğunu kaydeden Tatar, Rum yönetiminin kibirli tutumuna rağmen bu süreçle kararlı olduklarını ifade etti.

Rum yönetiminin son zirvede de uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü savunan Tatar, “Bugün geçişlerde insanlarımız sıkıtı çekmesinin nedeni Rum tarafıdır” dedi.

Yapılan temel atma törenleriyle ilgili ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşası nedeniyle Erdoğan’a teşekkür eden Tatar “Minnettarız” dedi.