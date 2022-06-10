Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto etmek adına Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında toplanarak Meclis'e yürüdü.

“Yoksullaşmaya ve yok oluşa hayır” yazılı pankart açan protestocular, Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü.

Meclis önünde yapılan ortak açıklamada, "o malum protokole imza koyanları eve göndermek görevimizdir" denilerek, bu rejimde emekçiler için yaşamın zorlaştığı vurgulandı

Açıklamada, gençlerin bilinçli şekilde göçe zorlandığı ifade edilerek, TL'nin döviz karşısında eridiği, faturaların ikiye katlandıği ifade edildi

"Sadece sosyal yaşantımıza degil, ekmeğimize de göz diktiler" denilen açıklamada, ,hükümetin sorunlara çözüm bulma derdinin olmadığı ifade edildi, "Hükümet istifa" ve "Al zamlarını basına çal" sloganları atıldı

Hukumettekilerin iradesi olmadığı, iradesi olmayanların da halkı yönetme hakkı olmadığı vurgulandı

açıklamada, "İşbirlikçi hükümetin, sermayenin ve AKP'nin halkı ezen siyasetine asla izin vermeyeceğiz, .müdahalelere karşı duracağız, bugün olduğu gibi yarın da sokakta olacağız " ifadeleri kullanıldı

Ardından protestocular "Direne Direne kazanacagiz" sloganı attı.

"Hükümet istifa" sloganının dillerden düşmediği eylem sırasında yapılan açıklamada, "Çözüm de çare de bizim elimizde" denilerek, "Bu topraklara tutunduk, bu ada bizimdir" ifadeleri kullanıldı, ardından protestocular oturma eylemine davet edildi

Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor.

Protestoya CTP, TDP ve HP de destek vereceğini açıklamıştı.