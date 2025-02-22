“Bu taksit ödenmez, bu paraya ev olmaz”

Ebru OSMAN – Yasmin MORAN

UBP - YDP - DP hükümetinin “İlk Evim Kredisi” uygulaması, konut sahibi olmayı hayal eden vatandaşların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

Kamuoyuna “konut sahibi olmayı kolaylaştıracak bir fırsat” olarak sunulan kredi, yüksek faiz oranları ve geri ödeme koşulları nedeniyle eleştiri topluyor.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, kredinin asgari ücretli veya orta gelirli bireyler için erişilebilir olmadığını, ödemelerin ciddi bir mali yük getirdiğini ve piyasada bu krediye uygun fiyatlarda ev bulmanın imkânsız hale geldiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, kredinin aylık 45 bin TL gibi yüksek bir geri ödeme gerektirmesinin büyük bir sorun olduğunu belirtiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlardan Eda Karagözlü, birikimi olmayan birinin bu krediyi ödemesinin mümkün olmadığını vurgularken, Berrin Zıvkara, kredi ödemesinin asgari ücretten daha fazla olmasının altını çizerek, “Tüm kazancımızı verirsek ancak ödeyebiliriz” diyor.

Öte yandan, verilen kredi miktarının piyasadaki konut fiyatlarıyla örtüşmediği de büyük bir tartışma konusu.

Salih Aygan, 2 milyon 200 bin TL’ye yalnızca hasarlı veya eski bir ev alınabileceğini söylerken, Belgin Arzuhan, bu kredinin konut fiyatlarını daha da artırdığını savunuyor.

Hüseyin Yasakçı ise, kredinin özellikle kiracıları ev sahibi yapma amacına hizmet etmediğini belirterek, “İnsanlar zaten ev alamadığı için kirada oturuyor, 45 bin TL’yi nasıl ödeyecekler?” diye soruyor.

Hükümetin büyük vaatlerle sunduğu kredi paketinin, dar ve orta gelirli kesime fayda sağlamaktan çok uzak olduğu görülüyor.

Yüksek faiz yükü, yetersiz kredi miktarı ve artan konut fiyatlarıyla vatandaşlar için ev sahibi olma hayali daha da ulaşılmaz hale geliyor.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Eda Karagözlü: “Birikimi olmayan bir insanın ödeyebileceği bir kredi değil”

“İlk evim kredisini araştırdım fakat kriterleri beni kapsamıyor, kardeşim adına araştırdım. Başvurmayı düşünüyoruz fakat henüz aile meclisi kurmamız gerekiyor karar verebilmek için. Eskiden ev almak çok daha kolaydı, şimdiki şartlarda çok büyük borç altına girerek alınabiliyor, rahatlıkla ev alınmanın zamanı geçti diye düşünürüm. Yani bu verilecek kredi aslında ev almaya yetmiyor ama en azından ev almak için bir ön ayak olacak.

Aylık olarak 45 bin TL ödemek mantıklı değil tabii, önceden bir birikimi olmayan bir insanın ödeyebileceği bir kredi değil, özellikle asgari ücretli için hiç mantıklı değildir.”

Berrin Zıvkara: “Kazandığımız tüm parayı verirsek ancak ödeyebiliriz”

“İlk evim kredisini araştırdım, fakat başvuruda bulunmayacağım. Çünkü asgari ücretten daha fazla ödeme yapmamız gerekiyor her ay, yani böyle bir olanak halka sağlandı ama baktığınızda asgari ücretten fazla olan ve tek çalışan bir birey bu krediyle ev nasıl alabilir ki? Çok mantıksız. Yani kazandığımız tüm parayı verirsek ancak ödeyebiliriz, peki alışveriş de mi yapmayacağız ev alacağız diye?”

Salih Aygan: “Bu fiyata ancak hasarlı veya eski bir ev alıp tamir edilmesi lazım”

“İlk evim kredisini araştırdım fakat başvuramıyorum çünkü benim kendi evim var. Belirtilen şartlarda verilecek olan 2 milyon 200 bin TL’ye ev alınır mı sizce? Bu fiyata ancak hasarlı veya eski bir ev alıp tamir edilmesi lazım, ancak öyle alınır. 10 yıl boyunca ödemesi olacak ve günün sonunda 5 milyon kusur ödeme yapılacak, yani çiftesinden fazla bana mantıksız geliyor.

Asgari ücrete çalışan aileler nasıl ödeyecek? Biri maaşını verse diğerinin maaşıyla nasıl geçinecekler? Çok zor ve mantıksız… 2 milyon 200 TL’ye ev bulamazsın, nerede bulacaksın o paraya ev? olsa da nasıl bir ev alacaksın?”

Belgin Arzuhan: “Asgari ücretin bu şekilde olduğu dönemde aylık 45 bin TL nasıl ödensin?”

“İlk evim kredisi için başvuruda bulunmadım, çünkü bu şartlarda kesinlikle ev alınamaz. Nasıl alınsın? 2 milyon 200 bin TL’ye ev yok ki zaten. Yani asgari ücretin bu şekilde olduğu dönemde aylık 45 bin TL nasıl ödensin? Millet çoluk çocuk geçindiriyor, ev kiraları almış başını gidiyor, aferin kredi verdiler. Bunu verdiler fakat ev satın almak daha da pahalılaştı. Bu kredi çıktı evler daha da zamlandı. Hiç iyi bir şey olmadı yani…”

Hüseyin Yasakçı: “İnsanlar ev alamadığı için kirada oturuyorlar, 45 bin TL’yi nasıl ödeyecekler”

“İlk evim kredisi şartlarında ev alınması bence çok zor. O fiyata ev bulunmaz, belki köy yerlerinde bulunursa... Aylık 45 bin TL ödeyebilecek olan insanlar bellidir, kirada oturan insanların maaşı zaten ev almaya yetmediği için kirada oturuyorlar. 45 bin TL yine ödeyemez o insanlar. Verilen miktar ev almak için yeterli değil, gelir giderler olarak baktığımızda çok da iyi bir paket değil.”

Meryem Öner: “2 milyon 200 bin TL ile şehir içinde bir ev almaya yetecek bir para değil”

“İlk evim kredisini mantıklı bulmuyorum, bence 45 bin TL’ye ev bulmak çok zor, çünkü zaten insanların geliri ne kadar ki her ay 45 bin TL verebilsinler. Asgari ücret 37 bin kusur TL, bu insanların ev kirası var, ev masrafları var, nasıl verecekler o parayı her ay? Bence ödemeler biraz daha düşük olması gerekiyor. 2 milyon 200 bin TL ile şehir içinde bir ev almaya yetecek bir para değil, köy yerlerinde belki alınırsa ancak olur.”