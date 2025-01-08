"Bu politika, herkesi perişan etti"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplu taşımacılığın olmadığı bir ülkede seyrüsefer ücretlerine yapılan zamlara ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekti.

Erhürman, Eğitim Bakanı'nın "okullarda açlıktan bayılan çocuklar var" açıklamasını hatırlatarak süte yapılan 10 TL'lik zamma tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, çiğ süt zammının üretici, imalatçı ve tüketiciyi aynı anda mağdur ettiğini belirterek, "Bu politika, herkesi perişan etmeyi başardı" ifadelerini kullandı. Ekonominin güneye kaydığını söyleyen Erhürman, piyasalardaki fiyat artışlarının bu kayışı hızlandırdığını vurguladı.

Ülkenin mevcut yönetim anlayışına işaret eden Erhürman, "Bütün bunlar yaşanıyormuş gibi davranan, birbirine düşen bir hükümet... Üreticiyi, esnafı, sanayiciyi, turizmciyi ve tüketiciyi darmadağın ederken sadece birkaç şirketi ve yandaşı memnun etmeye çalışan bir yapı var" dedi.

Ülkedeki nüfus politikasına da dikkat çeken Erhürman, güvenlik, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında yaşanan sorunların yıllardır görmezden gelindiğini söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış için irade çağrısı yapan Erhürman, "Lamı cimi yok! Ülke bu durumda! Kimsenin kıvıracak hali kalmadı! Ya şimdi ya hiç! Kararı biz vereceğiz. Tamam mı, devam mı?" diye konuştu.