“Bu ortamda sağlıklı bir diyalog kurulmaz”

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda son dönemde gündeme gelen ve yeni bir tıkanıklığa yol açan mülkiyet kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mülkiyet konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını hedef alan Tatar, “Bu tutum devam ettikçe, sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değildir” dedi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Ben hiçbir zaman temastan, diyalogdan kaçınmadım" diye konuşan Tatar, Cenevre'de yapılan 5+1 toplantısından sonra kişisel temsilci olarak atanan Holguin’in Kıbrıs’taki amacının, belirlenen 6 başlığın ileriye götürülebilmesi ve Temmuz’daki toplantıya hazırlık yapılması olduğunu hatırlatarak, Pazartesi günü yapılan toplantıda da ifade ettiği gibi, mülkiyet konusunda sıkıntılar devam ederken, üçlü bir görüşme yapılmasının bir anlamı olmayacağını kaydetti.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cenevre toplantısının ardından, olumlu bir atmosferin oluştuğunu, bu olumlu atmosferin muhafaza edilmesi gerektiğini ve iki taraf arasında yapılacak iş birlikleriyle halkın faydasına olacak gelişmelerin olabilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

“Bu tutum devam ettikçe, sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değildir”

Kıbrıslı Türk “lider” Tatar, mülkiyet konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını hedef aldı, “Kıbrıs Rum liderliğinin son dönemde taşınmazlar üzerinden halkı hedef alan siyasi amaçlı baskı ve sindirme politikasının açık şekilde ortadadır” dedi. Tatar, “Bu sadece bireylerin haklarını değil, iki halk arasındaki güveni ve gelecekteki uzlaşı ihtimalini de hedef alan tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tutum devam ettikçe, sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, geçtiğimiz günkü açıklamaları üzerine yapılan eleştirileri de, kabul etmediğini dile getirdi.

Tatar, Holguin ile geçtiğimiz gün yaptığı toplantının ardından basına yaptığı açıklamada 3’lü görüşmeye katılmayacağını söylemiş, Tatar’ın bu söylemi UBP içerisinden başta olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)