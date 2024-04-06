Bu nasıl hesap?

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “yurttaşın bayramda mangalını yakması hedefiyle” hayvancı ve kasaplarla imzaladığı “1 ay süreyle kuzu etinde tavan fiyat 550 TL olacak” protokolü, reyonlara yansımadı; bazı kasaplar kuzu eti satışını durdu, bazıları yüksek fiyata satışını sürdürdü, bazıları ise dükkânı açmadı…

YENİDÜZEN, Kasaplar Birliği ile Hükümet arasında imzalanan protokole uymayacaklarını beyan eden bazı kasaplarla konuştu.

Kasaplar, Hükümetin 800 TL’lik destek ödemesinin sadece hayvanın karkas hali için yeterli olduğunu; kira, pos cihazı bedelleri, işçi maaşları ve vergilerin açıkta kaldığını, bu nedenle 550 TL’ye satış yapmayacaklarını belirttiler.

Caner Et Pazarı sahibi Caner Dağaşaner, Hükümetin ortaya koyduğu rakamın bir “öneri” olduğunu söyledi, “550 TL’ye satabilmek için, bize alabileceğimiz uygun fiyatı da tasarlamaları gerekiyordu ama bunu yapmadılar” dedi.

550 TL’lik satış fiyatının girdi maliyetlerini karşılamadığını vurgulayan Dağaşaner, “Bayramda kuzu eti yoktur. Tüm kasapların benimle hem fikir olduğundan eminim” şeklinde konuştu.

Akbıçak Kasap & Şarküteri’nin sahibi Ahmet Akbıçak ise “510 TL’ye mal edilen bir hayvanı 550 TL’ye nasıl satacağımızı bize sayın bakanlarımız açıklasın” dedi, “Her ay yüzde 30 giderimiz var. Bunu maliyetimin üzerine koymam lazım. 510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Bu hesabı kim yaptıysa, gelsin maliyetleri beraber karşılayalım. Kendisi yapabilirse, dükkanı devredeyim” dedi.

Akbıçak, “Şu an normal fiyat 660 TL ve üzeri olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN ayrıca, protokole imza atan birlik başkanlarına ulaştı, kararın neden uygulanmadığını sorguladı.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, dün sabah saatlerinde tüm kasaplara çağrı yaptığını, 1 ay süreyle bu şekilde satış yapılması gerektiğini belirterek, “Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız” dedi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları ise, “Protokolü imzalayan Kasaplar Birliğidir. Ama belli ki bazı kasaplar, birliklerinin kararını tanımıyor. Birliklerini tanımıyor. Ama bu beni bağlamaz. Gitsinler, birlikleriyle konuşsunlar, Tarım Bakanlığı ile konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Kasaplar ne dedi?

Caner Dağaşaner (Caner Et Pazarı):

“Bayramda kuzu eti yoktur”

“Kuzu satmıyoruz. Kuzu yok ve satmayacağız. 550 TL’ye satmamız önerildi. Bu fiyata satabilmek için, bize alabileceğimiz uygun fiyatı da tasarlamaları gerekiyordu ama bunu yapmadılar. Bu protokolden memnun değiliz. Söylenene alış ve satış fiyatları hesapsız. Eğer 250 TL’ye alacaksak, biz 700 TL’ye satmamız gerekir. Bir kuzunun 200 – 250 TL stopajı var, 200 TL kesimi var, eksiği – gediği koyunca elimizde hiçbir şey kalmıyor. Bayramda kuzu eti yoktur. Tüm kasapların benimle hem fikir olduğundan eminim. Hükümet yardımcı olacaksa, güney fiyatlarıyla eşitlemesi gerek. Büyük maliyetler göz ardı ediliyor. Vergiler, kiralar, stopajlar, çalışan maaşları, pos cihazları… Bunlar daha ilk etapta aklıma gelenler. Daha çok şey var…”

Ahmet Akbıçak (Akbıçak Kasap & Şarküteri):

“510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Kiramı, maaşları, vergimi nasıl karşılayacağım?”

“Devlet 550 TL’ye satmamı istiyor. Ama 510 TL’ye mal edilen bir hayvanı 550 TL’ye nasıl satacağımızı bize sayın bakanlarımız açıklasın. 800 TL destek vereceğiz diyorlar ama 800 TL hayvan başına destek sadece hayvanın firesi ile maliyetini karşılıyor. Peki benim elektriğim, kiram, vergilerim, maaş ödemem, pos cihazı ödemelerim nerede? Çok isterlerse peşin para getirsinler, hayvanı olduğu gibi alsınlar. O zaman olur. Herkes siparişlerini iptal etti. Marketlere karkas hayvan satıyoruz. İnsanlar siparişlerini iptal ediliyor. Kuzu elimde kaldı. Hükümetin hesaplamasında hata var. Yüzde 30 her ay giderimiz var. Bunu maliyetimin üzerine koymam lazım. 510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Bu hesabı kim yaptıysa, gelsin maliyetleri beraber karşılayalım. Kendisi yapabilirse, dükkanı devredeyim kendisine. Şu an normal fiyat 660 TL ve üzeri olması gerekiyor. “

İskender Gülay (Kırmızıgil Et Pazarı):

“Zor zamanlarda herkes biraz fedakârlık yapmalı”

“But pirzola kilosunu 550 TL’den satıyoruz. Biz hükümetle yapılan anlaşmadan memnunuz. Zaten biz her zaman uygun fiyattan satış yapıyorduk. Daha önce de bu fiyatlara yakın satıyorduk. Şu anda da etimiz az ama birazdan gelecek. Bazı kasaplar kuzu satmayacağını söylüyor bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Bu şekilde yaparak daha sonra istedikleri fiyata satacaklar. Tahminim o yönde. Biz bu fiyatları uyguluyoruz onlar neden uygulamıyor? Zor zamanlarda herkes kendinden biraz fedakârlık yapmalı diye düşünüyorum. Fiyatlar arttık sonra bu defa hayvancılar da fiyatları arttırmak istiyor. Çünkü herkes bir beklenti içinde.”

Birlik başkanları ne dedi?

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak:

“Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamasında, sabah saatlerinde tüm kasaplara çağrı yaptığını, 1 ay süreyle bu şekilde satış yapılması gerektiğini belirterek, “Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız” dedi:

“Kendilerine çağrı yaptım, başka söyleyecek bir şeyim yok. Biz burada 1 aylık düzgün bir şey yapmaya çalıştık. 1 ay sonra Allah kerim, ne olacak. Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız.”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları:

“Belli ki bazı kasaplar, birliklerini ve kararını tanımıyor”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, “Protokolü imzalayan Kasaplar Birliğidir. Ama belli ki bazı kasaplar, birliklerinin kararını tanımıyor. Birliklerini tanımıyor. Ama bu beni bağlamaz. Gitsinler, birlikleriyle konuşsunlar, Tarım Bakanlığı ile konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Perşembe gecesinden bu yana hayvancının kuzu satışı gerçekleştirdiğini söyleyen Naimoğlulları, “Mezbahalarda Pazar gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Kasaplar da bu etleri satmak zorunda” dedi:

“Dün geceden beri hayvancı, kuzu satışını gerçekleştiriyor. Dün geceden beri, mezbahalara kuzu yağıyor. Kuzu satmayan havancı yok. Mezbahalarda Pazar gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Kasaplar da bu etleri satmak zorunda.”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, et fiyatları konusunda denetime başladığını belirten Naimoğlulları, “Satmayanlara ceza kesilecek. Ceza kesildikten sonra herhalde satmaya başlayacaklar” dedi.

Naimoğlulları, “Ne yapacaklar? Devletten teşvik alıp, kestikleri kuzuyu 1 ay boyunca saklayacaklar mı? 1 ay sonra mı satmaya başlayacaklar? Kesip bekletecekler mi? Böyle olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.