3 yasa tasarısı ivedilik talebiyle Meclis’te

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, kamuda ciddi tepkiye neden olan, Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören 3 tasarı İVEDİLİK talebiyle bugün Meclis’e getirildi.

3 yasa tasarısının ivedilik talebi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CTP Milletvekili, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Üyesi Ürün Solyalı, “Mücadele hem sokakta hem Meclis’te büyüyecek” dedi.

Solyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Düşünce ve ifade özgürlüğünü açıkça kısıtlayan, ‘devlet bekasının üstünlüğü’ adı altında düşünceleri potansiyel tehdit olarak gören ve düşünceye ve ifadeye ceza alanını genişleten değişiklikler İVEDİLİK alınmak üzere Hükümet tarafından bugün Meclise getirildi. Mücadele hem sokakta hem mecliste büyüyecek.

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