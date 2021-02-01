Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de canlı yayında gün içinde açıklanana 46 pozitif vakanın dağılımını paylaştı.

Buna göre Lefkoşa 18, Girne 21, Mağusa 2 ve İskele’de 2 pozitif vaka tespit edildi. Lefkoşa sayısına dahil olan Gönyeli’de ise toplam 8 vaka tespit edildi.

Ayrıca yine ilçelere bağlı bölgeler olan Taşkent’te 3, Cihangir’de 2, Minareliköy’de 2, Lapta’da 2 vaka olması da dikkat çekti.

100 vaka ‘zatürre’

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören hastaların 100’ünün Pnömoni (zatürre) olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören 14 hastadan 4’ünün entübe edildiğini, ancak, durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

“Bu kapanma uzayacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kapanma sürecinin uzayacağını belirtti, vakaların bu seyriyle hemen açılmanın mümkün görünmediğini söyledi.

BUGÜNKÜ VAKALARIN DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin BRT'de katıldığı 'Burası Önemli' programında verdiği detaylar şöyle:

LEFKOŞA

Gönyeli-8

Cihangir-2

Lefkoşa merkez-1

Hamitköy-1

Alayköy-1

Göçmenköy-1

Minareliköy-1

Düzova-1

Taşkınköy-1

Gaziköy-1

GİRNE

Alsancak-3

Lapta-2

Ozanköy-2

Taşkent-3

Yukarı Girne-2

Girne merkez-2

Doğanköy-2

Esentepe-1

Çatalköy-1

Çamlıbel-1

K.oğlanoğlu-1

Kaşkar-1

MAĞUSA

Mağusa merkez-1

Beyarmudu-1

İSKELE

Avtepe-2