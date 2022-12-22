Brucella zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı zararı olan 27 üreticiye, 21 büyükbaş ve 276 küçükbaş için 360 bin TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamaya göre, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Eylül-Ekim 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri yapıldı.

Hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 21 büyükbaş ve 276 küçükbaş hayvan vakası için toplam 360 bin TL tazminat ödendi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.