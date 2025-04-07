“Biz varız, çözüm var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na, gençlik örgütü gelecek siyasetine dair umut verdi. Gençlerin kürsüde ve salonda sergilediği duruş, yalnızca partinin değil, ülkenin geleceği adına da önemli bir mesaj niteliği taşıdı.

Gençlerin gerek örgütsel disiplinleri gerekse kurultay sürecine olan katkıları, toplumsal siyasetin geleceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Gençlik örgütünün kurultaydaki görünürlüğü, siyasi partilerde genç kadroların artan rolünü ve bu rolün kamuoyunda yarattığı pozitif etkiyi bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan bin 401 üyenin oy kullandığı seçimde, Gençlik Örgütü CTP Lefkoşa İlçe Başkanı 2002 doğumlu Sonay Demirpençe CTP'nin en genç Parti Meclisi üyesi oldu.