Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. “Biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip, kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum”
“Biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip, kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum”

“Biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip, kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum”

"Umudumuzu kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz, bu yüzden biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum."

A+A-

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Çabalayan

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Gazeteci olmak için uğraşabilirdim.

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Askerlik süresinin düşürülmesi ya da daha verimli hale getirilmesi için yollar aramak

 

Kayıtsız kalamadığım şey... Bilgisi olmadığı konularda fikri olan insanlar

 

En büyük pişmanlığım... Herhangi bir enstrüman çalmayı öğrenmemek.

 

En büyük sevincim… Çok fazla dostumun olması

 

Hayatımın dönüm noktası.. İlkokuldayken abimin tarih kitabini okumam.

 

Beni en çok etkileyen yazar... Ömer Hayyam ve Friedrich Nietzsche

 

Başucumdaki kitap.. Jean-Numa Ducange – Marx Plajda

 

En keyif aldığım müzik… Mavi Işıklar - Helvacı

 

En son izlediğim film.. Eşkiya

 

Kendim için son aldığım şey…Palto

 

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Fötür sapka

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Güneş gözlüğü

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Üşengeçliğim

 

Kendimde beğendiğim özellik…Her türden insanla anlaşabiliyor olmak.

 

Olmasa da olur… Karma oy ve dolabımdaki fötür şapka...

 

Olmazsa olmaz…Özgürlük

 

En iyi yaptığım yemek... Domatesli makarna

 

Hayalimdeki dünya… Adil, temiz, mutlu

 

Aşk benim için…Bir ideale veya hisse olan aşırı bağlılık ve tutku

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…Mustafa Kemal Atatürk ve Winston Churchill

 

Görmek istediğim yer…Amazon ormanları

 

Mutlaka yapmak istediğim.. Ülkem ve insanlık için emek vermek

 

Son olarak söylemek istediklerim… Umudumuzu kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz, bu yüzden biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur