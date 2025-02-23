Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Çabalayan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Gazeteci olmak için uğraşabilirdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Askerlik süresinin düşürülmesi ya da daha verimli hale getirilmesi için yollar aramak

Kayıtsız kalamadığım şey... Bilgisi olmadığı konularda fikri olan insanlar

En büyük pişmanlığım... Herhangi bir enstrüman çalmayı öğrenmemek.

En büyük sevincim… Çok fazla dostumun olması

Hayatımın dönüm noktası.. İlkokuldayken abimin tarih kitabini okumam.

Beni en çok etkileyen yazar... Ömer Hayyam ve Friedrich Nietzsche

Başucumdaki kitap.. Jean-Numa Ducange – Marx Plajda

En keyif aldığım müzik… Mavi Işıklar - Helvacı

En son izlediğim film.. Eşkiya

Kendim için son aldığım şey…Palto

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Fötür sapka

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Güneş gözlüğü

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Üşengeçliğim

Kendimde beğendiğim özellik…Her türden insanla anlaşabiliyor olmak.

Olmasa da olur… Karma oy ve dolabımdaki fötür şapka...

Olmazsa olmaz…Özgürlük

En iyi yaptığım yemek... Domatesli makarna

Hayalimdeki dünya… Adil, temiz, mutlu

Aşk benim için…Bir ideale veya hisse olan aşırı bağlılık ve tutku

Onunla çok tanışmayı isterdim…Mustafa Kemal Atatürk ve Winston Churchill

Görmek istediğim yer…Amazon ormanları

Mutlaka yapmak istediğim.. Ülkem ve insanlık için emek vermek

Son olarak söylemek istediklerim… Umudumuzu kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz, bu yüzden biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum.