“Biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip, kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum”
"Umudumuzu kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz, bu yüzden biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum."
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Çabalayan
Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Gazeteci olmak için uğraşabilirdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Askerlik süresinin düşürülmesi ya da daha verimli hale getirilmesi için yollar aramak
Kayıtsız kalamadığım şey... Bilgisi olmadığı konularda fikri olan insanlar
En büyük pişmanlığım... Herhangi bir enstrüman çalmayı öğrenmemek.
En büyük sevincim… Çok fazla dostumun olması
Hayatımın dönüm noktası.. İlkokuldayken abimin tarih kitabini okumam.
Beni en çok etkileyen yazar... Ömer Hayyam ve Friedrich Nietzsche
Başucumdaki kitap.. Jean-Numa Ducange – Marx Plajda
En keyif aldığım müzik… Mavi Işıklar - Helvacı
En son izlediğim film.. Eşkiya
Kendim için son aldığım şey…Palto
Dolabımdaki en gereksiz şey.. Fötür sapka
Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Güneş gözlüğü
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Üşengeçliğim
Kendimde beğendiğim özellik…Her türden insanla anlaşabiliyor olmak.
Olmasa da olur… Karma oy ve dolabımdaki fötür şapka...
Olmazsa olmaz…Özgürlük
En iyi yaptığım yemek... Domatesli makarna
Hayalimdeki dünya… Adil, temiz, mutlu
Aşk benim için…Bir ideale veya hisse olan aşırı bağlılık ve tutku
Onunla çok tanışmayı isterdim…Mustafa Kemal Atatürk ve Winston Churchill
Görmek istediğim yer…Amazon ormanları
Mutlaka yapmak istediğim.. Ülkem ve insanlık için emek vermek
Son olarak söylemek istediklerim… Umudumuzu kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz, bu yüzden biz gençlerin adamızdan umudunu kesmeyip kendi fikirleri için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum.