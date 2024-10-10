Birinci: Genç TV’yi satmadık, Emrullah Turanlı ile “etik işbirliği” yaptık

Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin sahibi Emrullah Turanlı ile daha önce “etik iş birliği” yaptığını duyuran Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, Genç TV’nin satılmadığını ya da ortaklık kurulmadığını iddia etti.

Ertan Birinci “Halkın sesini herkese duyurmak için elbette reklam ya da tanıtım anlamında etik işbirlikleri olacaktır. Bu olmazsa medyamız nasıl yaşayacaktır? Etik kelimesini hiç görmeden yalnızca işbirliği üzerinden farklı anlamlar çıkartmak haksızlıktır” diye konuştu.

TV programcısı Muazzez Gazihan’ın Genç TV’den istifasını da yorumlayan Birinci “Kıbrıs Genç TV’de uzun yıllar birlikte çalıştığımız Muazzez Gazihan’ın veda mesajını da farklı anlamlar yükleyerek yorumlayanlar olması üzücüdür. Yeni yayın dönemi, tümüyle yayıncılık disiplinleri üzerinden yeniden planlanırken, sevgili Muazzez Gazihan kendisine önerilen yayın saatleri ve program düzenlemesi noktasında farklı düşündüğünü söyleyerek, ayrılık kararı verdiğini bizlere iletmiştir” ifadelerini kullandı.