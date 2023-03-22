“Bırakır, Kanal T’ye gider oturur, onurumla yaşarım”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Mayıs ayında Türkiye’de gerçekleşecek seçimlerin ardından iktidarla birlikte Kıbrıs politikasının değişmesi halinde “zig-zag” çizmeyeceğini, Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağını ve Kanal T’ye gidip oturacağını, “onuruyla yaşayacağını” söyledi.

Tatar, iktidarın değişmesi halinde de Türkiye’nin Kıbrıs politikasının değişmesini düşünmediğini ifade etti.

Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Tatar, “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, böyle öleceğim. Ben zig – zag çizmem. Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığını bırakır, hayatına döner. Kanal T’ye gider otururm, onurumla yaşarım. Başka yollara girmek bana yakışmaz, girmem de” dedi.

Tatar, “Ancak Türkiye’nin politikasını bu saatten sonra değişeceğini düşünmüyorum” diyerek, Kıbrıs politikasının, milli bir siyaset olduğunu iddia etti.