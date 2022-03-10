Bir yanda zam, bir yanda atama üstüne atama

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Hükümeti, bir yandan akaryakıta 4 ile 6 TL arasında artış kararını alırken, aynı Resmi Gazete’ye çok sayıda atama da yansıdı.

Bakanlar Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Hande Güzoğlu bu görevden alınarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdür görevini 5 Mart 2021 tarihinden itibaren devam ettiren Saffet Nadiri görevden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda müdür Bünyamin Merhametsiz görevden alındı yerine Mehmet Ercilasun atandı.

Maliye Bakanlığı’nda ise Mehmet Ercilasun görevden alındı yerine Ersan Karataş getirildi.

Bir diğer atama ise Maliye Bakanlığı’nda oldu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kamil Ağcabay getirildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara görevden alındı, yerine Mehmet Yulaf atandı.