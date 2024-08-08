2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği performansla birlikte hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, küçüklüğünden bu yana hayal ettiği olimpiyat oyunlarına katılmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Bugün Gazeteciler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyen başarılı sporcu, zorlu yollardan geçtiğini anlattı.

Savaşkan, bu başarısını aynı zamanda 6 Şubat 2023’te büyük depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de yitirdiğimiz Şampiyon Melekler Takımı’na adadı.

Savaşkan, “Bu mutluluğun bir tarifi yok. Küçüklüğümden beri hayalim olan olimpiyatlara katıldım. Bir sporcunun hayalidir olimpiyatlarda yer almak... Ben aslında kendime verdiğim sözü tuttum. Benim için çok zorlu bir yolculuktu. Hem psikolojik, hem fiziksel, hem mental olarak çok zorlu yollardan geçtim. Benimle yakından ilgilenen kişiler bunu çok iyi biliyor. Bu kadar zorlu yollardan geçerek hedefimi gerçekleştirmek başarabilmeyi başardığımın bir göstergesidir. Şu anda çok mutlu ve gururluyum. Beni destekleyen herkes bunu başarabildiğimin farkındaydı. Şu anda olimpiyat hedefimdi. Bir sonraki hedefim 2028’de madalya ile dönmek. Başta ailem olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında soru-cevap kısmına geçildi.

Büyük bir gurur yaşattı

Savaşkan, geçtiğimiz Cuma günü kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92’yi atlamış, finale kalmaya hak kazanmıştı. Pazar akşamı ise final yarışında yer alarak, birçok kişiyi ekranlara kilitlemişti.