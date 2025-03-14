Bir reklam filmi için 9 milyon 606 bin TL!

UBP – YDP – DP Hükümeti, “KKTC turizminin TC ve İngiltere’de tanıtımı” için “Yeni Şafak” gibi Türkiye’deki iktidara yakın yayın organlarını barındıran “Z Medya” isimli şirkete 9 milyon 606 bin 237 TL ödeme yaptı.

Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Z Medya; Yeni Şafak Gazetesi, TVNET, GZT dijital medya portalı gibi, Türkiye’deki AKP iktidarına yakın yayın organlarını barındırıyor.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 9 milyon 606 bin 237 TL’lik ödeme, bir reklam filmi için ödenecek.

Aynı karara göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, TGA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında, “KKTC’nin TC ve İngiltere turizm tanıtım kampanyaları” Z Medya tarafından yürütülüyor.