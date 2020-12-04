"Bir limit aşımı olmuştu, mahkeme karar verecek"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yenierenköy Belediye Başkanı olduğu 2006-2014 yılları arasındaki dönemde, hesaplarda yetki aşımı yaptığı tespit edilen Özay Öykün geçtiğimiz gün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Aleyhine “emanetçi tarafından sirkat” ve “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamaları getirilen Öykün, davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı.

Mahkeme Özay Öykün'ün davası görüşülünceye kadar 5 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100'er bin TL kefalet senedi, haftada 1 gün polise giderek ispat-ı vücut ve yurt dışına çıkışının yasaklanması koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmişti…

Geçmişte yapılan partizanca istihdamlar, kriz, mali kaynak aktarımı, eylemler, grevler ile gündemden düşmeyen Yenierenköy Belediyesi’nde 14 Şubat 2018 günü tarihi bir gün olmuştu. O günler de Başkanvekili olarak Belediye Başkanlık görevini yürüten Mehmet Kadı; “Tehdit edildik, zoraki istifa ettik” diyerek, 10 meclis üyesiyle birlikte belediyenin batma noktasına gelmesinden dolayı anahtarları İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. O tarihten Haziran 2018’de yapılan Yerel seçimlere kadar belediye İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilmişti.

Batmış belediyeye 7 başkan adayı çıkmıştı

Anahtarların İçişleri Bakanlığı’na devredilmesinin ardından Haziran 2018’de ülkemizde yapılan yerel seçimlerde tarihte ilk kez bir belediye İçişleri Bakanlığı yönetiminde seçime gitti. Söz konusu seçimlerde 6 bağımsız, 1 de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı olmak üzere toplamda 7 aday yarışmıştı. Seçim sonrasında da %39,42 oy oranıyla bağımsız aday Emrah Yeşilırmak Yeni Erenköy Belediyesi’nin yeni belediye başkanı olmuştu.

Özay Öykün konuştu: "Bir limit aşımı olmuştu"

Mahkeme sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Özay Aygün, 2011 yılı öncesinde bir limit aşımı olduğunu, 2011’de ilgili yasanın değişmesiyle birlikte konunun meydana çıktığını belirterek, herhangi bir yolsuzluk söz konusu olmadığını söyledi.

Öykün şöyle konuştu:

“2011 öncesinde belediyede bir limit aşımı olmuştu. 2011’de yasa geçmesiyle bu meydana çıkmış oldu. Mahkeme sürdüğü için bu konuda çok konuşmak doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim ki, herhangi bir yolsuzluk söz konusu değildir. Mahkeme zaten son kararı verecek. Bir sonraki duruşmanın tarihi hakkında bir bilgim yok. Duruşma öncesinde tarafıma yazı gelecek.