Ülkede bir haftada 68 trafik kazası meydana geldi, toplam 17 kişi yaralandı. Kaza sebepleri arasında sürat ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı, 16 Haziran-22 Haziran tarihleri kapsayan Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bahse konu dönemde ülkede 68 trafik kazası meydana geldi, bunlardan 10’u yaralanma ve 58’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında 17 kişi yaralandı.

Kazalardan 23’ü süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 9’u diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 1 milyon 982 bin 022 TL olarak açıklandı.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 15, Girne 17, Güzelyurt 8 ve İskele 7.”

Denetimler

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14 bin 227 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 190 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 177 araç trafikten men edildi ve 12 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 620 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 210 ) , Tehlikeli Sürüş ( 25 ), Dikkatsiz Sürüş ( 62 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 303 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 22 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 32 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 169 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 125 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 87 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 71 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 29 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 13 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 43 ) ve 551 diğer trafik suçları.”