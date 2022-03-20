Bir günde COVID kaynaklı iki can kaybı…
Pandemi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 84 yaşındaki Mustafa Kozandağ ve 86 yaşındaki Emine Gelengül bugün hayatını kaybetti.
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Pandemi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 84 yaşındaki Mustafa Kozandağ ve 86 yaşındaki Emine Gelengül bugün hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Kozandağ’ın ardından öğle saatlerinde Gelengül’ün de hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 209’a yükseldi.
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