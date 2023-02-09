"Bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı"

Adıyaman’daki İsias Otel’den dün gece gelen iki acı haberin ardından bu sabahın ilk ışıklarında ise bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Başbakanlık, KKTC kafilesinden Ibrahim Yakula ve Pamir Konuklu’nun ardından henüz kimliği açıklanmayan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız.

Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor."