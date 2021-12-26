Bir barış sembolü veda etti, Desmond Tutu, hayatını kaybetti

Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı verdiği çetin mücadele ile bilinen Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tutu, Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele vermiş, Filistinlilerden Tibetlilere, dünya çapında ezilen pek çok halkın haklarını savunmuştu.

Devlet otoritesine karşı eşcinselleri, kürtaj hakkını ve yardımlı intihar hakkını da savunan Desmond Tutu, ülkesinde ötanazi tabusunu yıktı. Tutu, yardımlı intihar konusunda birçok kesimi kızdırmak pahasına "Bunun beni rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim" demişti.

Irkçı apartheid yıkılmasında önemli rol oynayan Desmond Tutu, bu dönemde işlenen suçların soruşturulması için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na yaklaşık 10 yıl başkanlık etti.

Tutu, insan hakları savunuculuğu ve ırkçılığa karşı geliştirdiği barışçı mücadelelerle 1984 yılında Nobel ödülü almaya hak kazanmıştı.

1997'de Tutu için prostat kanseri tanısı konuldu. Buna bağlı olarak tekrarlayan enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi altına alındı.

Kıbrıs’taki çözüm sürecine de destek vermişti

Desmond Tutu, 2008 yılında eski dünya liderlerinin yer aldığı “The Elders” (küresel ihtiyar heyeti) ile Kıbrıs’a da gelmişti. Ziyaret, o dönemin Kıbrıslı liderleri Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas arasında devam eden müzakerelere destek vermek ve uluslararası toplumun yeni sürece desteğini teşvik etmek amacıyla yapılmıştı.