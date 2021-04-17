Bilim insanları üç hafta yaşayan insan-maymun embriyosu üretti

ABD ve Çin'den bilim insanlarının üç hafta hayatta kalan bir insan-maymun embriyosu üretmeleri etik tartışmalarına yol açtı.

Çalışmayı yürüten ekip, bulguların organ nakli ve kansere yönelik tedavilerde kullanabileceğini savunurken; onlara karşı çıkan bilim insanları, elde edilen yeni türün "insan bilincine" sahip olmasının sorunları beraberinde getireceğini savunuyor.

Bilim insanı ekibi insan kök hücrelerini, memelilerde embriyonik gelişimin erken bir yapısı olan maymun blastositlerine enjekte etti. Baş araştırmacı Juan Carlos Izpisua Belmonte ve ekibi daha sonra iki farklı genetik materyalden oluşan bazı embriyoları 20 güne kadar canlı tutmayı başardı. Bunun gibi "karışık" bir organizma, kimerik veya türler arası kimera olarak da biliniyor. Genetik kimera veya kimerizm, farklı türlerden alınan hücrelerden oluşan ve iki DNA seti içeren tek bir organizmaya deniliyor.

Izpisua Belmonte ve Kaliforniya'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki ekibi, Yunnan'daki Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Weizhi Ji liderliğindeki bir grup Çinli araştırmacı ile işbirliği yaptı. Kimerik insan-primat embriyoları üzerine yaptıkları çalışma doğa bilimleri dergisi Cell'de yayınlandı.

Memelilerdeki kimeralar, erken gelişim süreçlerini incelemek için 1970'lerden beri yapılıyor. O zamanlar bilim adamları deneylerinde kemirgenler kullandı ve türler arası organizmalar genellikle çok uzun süre hayatta kalamadı.

Son çalışmada, maymun embriyolarının oluşmasından altı gün sonra, her birine insan hücresi enjekte edildi. Bir gün sonra embriyolarda insan hücreleri tespit edildi. Ancak,19. günde sadece üç kimera canlı kaldı.