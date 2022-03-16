Besim: "Hastalar aylardır ilaç bulamıyor"

Sağlık eski Bakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Filiz Besim, hastaların aylardır ilaç bulamadığını söyledi, Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde ne hazırlık yaptığını sordu.

Besim, “Aylardır her hafta ilaç gelecek diyorsunuz ama piyasadan topladığınız ve hemen biten on günlük ilaçlar dışında ilaç yok” diye sürece isyan etti.

Genel Sağlık Sigortası’nı da gündeme getiren Besim, “Pandemi Bakanlığı olmanın ötesine geçebildiniz mi” dedi.

İşte Dr. Besim’in paylaşımı

"Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli “Biz Sağlık Bakanlığı olarak sadece onkoloji ilaçları gibi önemli ilaçları alacağız, gerisini vatandaşların eczanelerden almasını istiyoruz” dedi.

Elbette ki doğrusu ve olması gereken budur da; siz üç yıldır bu konuda ne gibi bir çalışma yaptınız? Pandemi Bakanlığı olmanın ötesine geçebildiniz mi?

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı?

İlaç takip sistemi ile ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı?

4’lü hükümet döneminde devletin eczaneleri arasında neredeyse biten otomasyon bile geriye gitmişken, özel eczaneleri sisteme bağlamadan bunu nasıl yapacaksınız?

Konunun paydaşları ile aynı masa etrafında oturup herhangi bir çalışma yaptınız mı?

Şu anda hastalar aylardır almaları gereken ilaçların yüzde doksanını hastanede bulamıyorlar.

Aylardır her hafta ilaç gelecek diyorsunuz ama piyasadan topladığınız ve hemen biten on günlük ilaçlar dışında ilaç yok.

Hastalar bu pahalılıkta yüzde 37 zam gelen ilaçları kendi bütçeleri ile almaya çalışıyorlar. Tabii bulabilirlerse…

Sağlıkta tam bir perişanlık yaşanıyor.

Tüm bunlar sanki yokmuş gibi hastalara gerçekçi, şu andaki sorunlarına çözüm üretmek yerine sayın bakan hastalara hayal üretiyor…

Elbette ki dileğim Sayın bakanın bu hayalinin en kısa zamanda gerçekleşmesidir.

Ama hayallerin gerçekleşmesi için konuya kilitlenip çok ciddi çalışmalar yapmak gerekir."