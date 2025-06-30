Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı

53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında 25. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen yarışma Ecevit Meydanı’nda başlayarak aynı noktada son buldu.

İki etapta yapılan yarışlar bu yıl 11 kategoriden oluştu.

Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Eray Göksan, Sefa Kurukafa ile Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel ve Yarış komiseri Hüseyin Güzoğlu tarafından verildi.

Yarışmanın kategorileri ve kazananlar şöyle:

“Paralimpik Sporcu-Mehmet Kaptan Debreli; Hib- 1. Nicolas Colinet, 2. Celal Gülersoy, 3. Tolga Aksu; Master 1 Kadın-1. Sevim Yıldız; Genç Kadın-1. Lila Kule; Büyük Erkek-1. Taçam Gökbörü, 2. Reşat Sarp, 3. Jason Robert Walker; Genç Erkek-1. Çağan Mu; Master 1 Erkek-1. Erol Aşina, 2. Emrah Gülersoy, 3. Hüseyin Esengin; Master 2 Erkek-1. Salih Kopça, 2. Kemal Paloz, 3. Ersan Karayeğen; Master 3 Erkek-1. Bilal Bitirim, 2. Mehmet Şenova, 3. Bilgiç Konal; Yıldız A-Asım Öngün; Yıldız B-1. Osman Uncu, 2. Ahmet Altıparmak, 3. Hasan Kanlı”

Geleneksel İskele Festivali’nde yol koşusu birinciliği olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde dereceleri bulunan Benon Dervişler, 29 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.