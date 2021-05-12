Belediyelere elektrik borcu yapılandırması

Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile belediyeler ve su birimlerinin KIB-TEK’e olan borçları yapılandırılacak.

Belediyeler ve su birimlerinin borçları, yapılandırma kapsamında, gecikme zammının %90’nından muaf tutulacak

Ana borç ve sadece %10 gecikme faizi ödenecek.

Yapılandırma 120 ay sürecek.

Yapılandırmayı kabul eden belediyeler, borçlarını vadesinde ödememesi durumunda, vade tutarı Maliye Bakanlığı tarafından verilen katkı payından düşülüp KIB-TEK’e aktarılacak.

Belediyelerin ve bölge sular komitesince oluşturulan sulama birliklerinin KIB-TEK’e olan borçlarının yapılandırılması hakkında yasa gücünde kararname yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre belediyelerin KIB-TEK’e olan 31 Aralık 2020 tarihli ve öncesi elektrik borçları ile Bölge Sular Komitesince oluşturulan Sulama Birlikleri’nin kullanımındaki su kuyuları motorlarının elektrik borçları yeniden yapılandırıldı.

Yeniden yapılandırmaya göre, borçların gecikme zamlarının %90’ınından vazgeçilecek. Belediyeler sadece ana borç ve gecikme zammının %10’unu ödeyecek. Yeniden yapılandırılmış borçlar 120 ayda, eşit taksitler şeklinde ödenecek.



Ödenmeyen borçlar katkı payından düşecek

Yeniden yapılandırma kararnamesine göre belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu zamanında ödememesi durumunda, ödenmeyen borç Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere sağlanan katkı payından kesilecek. Kesinti KIB-TEK’e aktarılacak.

“Yapılandırmanın başlaması ivedidir”

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Yapılandırmanın bir an önce başlaması hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlarını tahsil edebilmesi açısından hem de Belediyelerin borçlarını ödeyip, kamu hizmeti vermeye devam etmesi açısından ivedidir”

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen Belediyeler başvuru yapacak

Yayınlanan kararnamede, söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen belediyelerin ve Sulama Birlikleri’nin en geç 1 ay içerisinde başvurularını KIB-TEK’e yapmaları şart koşuldu. Başvurun ardından ise en geç 1 ay içerisinde belediyeler veya su birlikleri ile KIB-TEK arasında protokol imzalanacak. Protokolün imzalanmasıyla birlikte yapılandırma süreci de işleyecek duruma gelecek.

Su kuyusu borçlarını Maliye devralabilecek

Öte yandan su kuyularının borçlarına dair yayınlanan bir başka kararnamede ise su kuyularının elektrik borcunun Maliye tarafından devralınabileceği belirtildi.

Kararnameye göre su kuyusu elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması durumunda 31.12.2020 öncesi su kuyusu elektrik borçları gecikme zamsız olarak 120 ay vade ve eşit taksitle yapılandırılacak.

Kararnamenin amaç kısmında söz konusu yapılandırma ile borcun Maliye Bakanlığı tarafından devralınıp ödenmesi ve motorlardan üretilecek ton su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin hedeflendiğinin altı çizildi. Buna göre kuyulardan çıkacak ton su fiyatları Devlet Planlama Örgütü tarafından açıklanan yıllık hayat pahalılığı oranlarına göre düzenlenecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen belediye veya su kuyusu birimleri Maliye Bakanlığı’na başvuracak.