“Bebeklerin iyileşme süreci olumlu"

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da tedavi gören 6 bebeğin durumunun olumlu seyrettiğini açıkladı.

Açıklama şöyle: “Bugün saat 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil ve iyileşme süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.