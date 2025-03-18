“Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik”

“Türkiye Cumhuriyeti bu yönde açılımlar yapmaya hazır. Her iki halkın da hayrına olacak birtakım adımların atılması için; enerji, kablo, su, düzensiz göçmen ve kriminal meselelerde iş birliği meselesidir. Bunlara kim karşı çıkabilir ki? Bunlara karşı çıkan kendi konumunu bir kez daha düşünecek”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, 2’li görüşmelerin yapılacağı hotele girişinde açıklamalarda bulundu, "Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, e zaten bir şey çıkacak diye gelmedik" şeklinde konuştu.

Tatar, bu sürecin diyalog, iletişim ve Kıbrıs Türk halkının haklarını dile getirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesine dair yapıcı ve pozitif bir tutum içinde olduklarını belirten Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in zirveye zaman ayırmasını değerli bulduklarını söyledi. "Bize bu fırsatı veren Sayın Guterres’e çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın bu yoğunluğu içinde Kıbrıs’a zaman ayırması ve bize fırsat vermesi bizim için çok kıymetlidir." dedi.

"Kıbrıs’ın gerçekleri var, biz gerçekçiyiz"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyon ve kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, burada bulunmalarının esas nedenlerinden birinin de bu durumu anlatmak olduğunu ifade etti. "Kıbrıs Türkü’nün hakkını, hukukunu, beklentilerini, 60 yıldır üzerimizde uygulanmakta olan acımasız ambargo, izolasyon, kısıtlama ve her türlü söylemek için bize fırsat veriliyor. Biz iletişimden kaçmıyoruz, asla geri adım atmayacağız ama bir de Kıbrıs’ın gerçekleri var. Onlardan da adım atmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye’nin de sürece destek verdiğini belirten Tatar, iş birliği arayışları içinde olduklarını ve Türkiye'nin her iki halkın faydasına olacak açılımlar yapmaya hazır olduklarını söyledi. "Enerji, kablo, su, düzensiz göçmen, kriminal meseleler gibi konular var. Bunlara kim karşı çıkabilir ki? Bunlara karşı çıkan, kendi konumunu bir kez daha düşünmek zorunda kalacaktır. Biz gerçekçiyiz ve geleceğe yapıcı bir şekilde bakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki devletin iş birliği çerçevesinde çeşitli açılımlar yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Tatar, "Kapılar da dahil, Haspolat Kapısı, Akıncılar Kapısı hep önerdik. Bugün Kıbrıs’ta 9 kapı var, trafiğin yüzde 65’i Metehan’dan geçiyor. Yeşilırmak, Bostancı, Aplıç kapıları, Güneyde Poli bölgesinden Lefkoşa’ya geçişleri kolaylaştırmak için açıldı. Ama her kapının yılda 500 bin dolar maliyeti var. O üç kapının istatistiklere göre pek işe yaramadığı ortada. O halde neden Haspolat ve Akıncılar kapıları açılmasın? Bunun cevabını versinler." dedi.