Bavuldaki pul biberler arasında uyuşturucu!

Polis, ‘Kurye Operasyonu’ düzenledi, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada M.M.E.N’nin bavulunda pul biberler arasına gizlenmiş halde 5 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit etti.

Olayla bağlantılı P.O.C ile A.A.S ve C.R.U da tutuklandı, zanlı M.M.E.N’nin 500 dolar karşılığında söz konusu maddeyi teslim edeceği de polis tarafından belirlendi.

Soruşturma kapsamında polis zanlı P.O.C’nin evinde de karton ayakkabı kutusunda 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, aranan şahıslar olduğunu mahkemede açıkladı.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma, İthal ve Tasarruf” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Mart’ta düzenlenen ‘Kurye Operasyonu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan M.M.E.N’nin tasarrufundaki bavul içerisinde arama yapıldığını söyledi.

“500 dolar aldı”

Yapılan aramada, polis zanlının kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş halde toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 kilo 200 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis zanlının tutuklandığını kaydetti.

Yapılan soruşturmada, zanlının aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı.

Uyuşturucuyu almak için geldiler, tutuklandılar

Polis, uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı P.O.C ile A.A.S ve C.R.U’nun da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Karton ayakkabı kutusunda uyuşturucu

Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda Zanlı-3 ve Zanlı-4’ün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlı P.O.C’nin evinde yapılan aramada karton ayakkabı kutusundaki 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Aranan şahıslar var

Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.