“Başkasının pasaportuyla bankadan para çekmek isterken yakalandı”

Başkasının pasaportu ile bankaya giden zanlı S. D. A., bankadan para çekme amacıyla görevlilere kendine ait olmayan pasaportu verdiği gerekçesiyle yakalandı.

Evrak Sahteleme ve Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme suçlarından tutuklanan zanlı S. D. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Vasvi Özbey, huzurda bulunan zanlı S. D. A’nın Evrak Sahteleme ve Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 24 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli Ziraat Bankası Şubesinde, zanlı S. D. A’nın bankadan para çekme amacıyla banka görevlilerine başka bir şahsın pasaportunu verip kendisini tanıtıp ‘Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Büründükten sonra Ziraat Bankası para çekme makbuzuna imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi.

Polis, aynı tarihte meseleye konu Ziraat Bankası Para Çekme makbuzunun emare olarak alındığını ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Ayrıca mesele ile ilgili olarak emare olarak alınan makbuz ile zanlının vermiş olduğu el imza ve yazı örneğinin mukayesesinin yapılması gerektiğini belirten Polis, tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğünden dolayı zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.