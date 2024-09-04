“Başımızı öne eğmeden bu mesleği noktalıyorum”

Cumhurbaşkanlığı Yaveri, Yarbay Hamit Soybir, görevinden istifa edip emekliye ayrılma kararı aldı.

Emeklilik kararıyla ilgili açıklama yapan Soybir’in, orduya girmeden önce ailesine "ismimizi hiçbir zaman lekelemeden başınızı öne eğecek hiçbir şey yapmadan bu mesleği noktalayacağım" sözü verdiğini, bu sözü tutarak yolculuğunu sonlandırdığını söylemesi dikkat çekti.

Soybir’in açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a teşekkür etmemesi oldu…

Yarbay Hamit Soybir, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “veda” paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İlk üniformayı 03 Eylül 1999 yılında daha 17 yaşında iken giydim. Aslında o zaman nereye gittiğimi, harp okulunu bitirince ne olacağımı ve beni nelerin beklediğini çok da bilmeden başladı bu yolculuk. Adadan ilk defa çıkıp ağır bir eğitim, ders, disiplin, spor ve insan sınırlarını zorlayan ama aynı zamanda Atatürk gibi bir liderin okuduğu okuldaydım. Mezun olup meslek hayatıma başladığım zaman 2 şeyden asla vazgeçmedim. Birincisi kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamak, ikincisi de doğru bildiğim bir şeyi yapmaktan ve arkasında durmaktan vazgeçmemek oldu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde uzun yıllar herkese nasip olmayacak görevlerde komutanlık, genel sekreterlik, özel kalem müdürlüğü, yaverlik gibi pozisyonlarda bulunma şansım oldu. Bu dönem içerisinde birçok değerli kişiyle birlikte çalıştım. Askerlerimin yeri bende her zaman ayrı olsa da çalıştığım herkesi tanımak benim için bu meslekteki en büyük kazanç oldu. Bu yolculuğa başlarken hiçbir zaman makam veya rütbe hırsım olmadan kendi prensiplerim ve devletime en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştım. 3 Eylül 1999 yılında başladığım üniformalı yolculuğuma resmi olarak 3 Eylül 2024 yılında sonlandırarak emekli olmaya karar verdim. Bu süreç içerisinde bilmeden birilerinin kalbini kırmışsam veya üzmüşsem affola. Aileme bu işe başlarken vermiş olduğum bir sözüm vardı "ismimizi hiçbir zaman lekelemeden başınızı öne eğecek hiçbir şey yapmadan bu mesleği noktalayacağım" diye. Sözümü tutmuş olmanın vermiş olduğu huzurla artık bu yolculuğumu sonlandırıyorum...”