‘Köy yollarının’ yapımının ihalesiz Türkiye’den iki firmaya verilmesiyle ayaklanan Müteahhitler Birliği, tepkisini ortaya koymak için bu gece toplanıyor. Birlik Başkanı Gürcafer: “Bizde bardak taştı, bizi sistemli bir şekilde batırmaya çalışıyorlar” dedi.

Bu gece yönetim kurulu toplantısı düzenleyeceklerini ve eylem şekline karar vereceklerini anlatan Gürcafer, ihale haberlerinin yayılmasının ardından hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini anlatarak, “TC Elçiliği talimatlarını alıp halka duyuran, Konsolos gibi davranan hükümetimiz var” yorumunu yaptı.

Türkiye kaynaklı ihalelerin parasının da yerli müteahhitlere ödenmediğini belirterek tepkisini dile getiren Gürcafer, hükümeti çözüm odaklı çalışmamakla suçladı.

“Konsolos gibi davranan hükümetimiz var”

Hükümeti sistemli bir biçimde Kıbrıslı Türk müteahhitleri batırmakla suçlayan Gürcafer, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

“Konsolos gibi davranan hükümetimiz var. TC Elçiliği talimatlarını alıp halka duyuran bire hükümet yapısı, kabine var. Vatandaşını, kurum kuruluşlarının sorunlarını dinleyen ve çözüm sunan irade yoktur. Barikatların açılışını bir başarı hikayesi gibi sunuyorlar, bu zaten barışçıl yaklaşımın kazancıydı, yeni bir irade yok ki. Bu yeni bir başarı hikayesi değil. Bunu bile böyle yansıttılar…” dedi.

“Kabak tadı verdiniz”

Gürcafer tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ayrıntılara yer verildi:

“Gerek geçen yıldan gerekse bu yıl çıkan Türkiye kaynaklı ihalelerin parası müteahhide ödenmiyor. Bu iş tam bir rezalete dönüştü. KKTC, Türkiye’nin, Türkiye, KKTC’nin üzerine atıyor ama neticede para ödenmiyor.

Karşı karşıya kaldığımız sistem, içerisinde bulunduğumuz durum şu ki, yükselen döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası, zararımızı karşılamıyor. Türkiye’den gelmiş yolları veya diğer işleri yapan müteahhide fiyat farkı ödeniyor ama bize hiçbir şekilde bu fiyat farkı ödenmediği gibi ana para da ödenmiyor. Sanki birileri bizi sistemli bir şekilde batırmaya çalışıyor. Bunun böyle olmadığını iddia eden varsa lütfen bu başımıza gelenlerin neden başımıza geldiğini açıklasın. Artık yeter! Kabak tadı verdiniz.”