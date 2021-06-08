Gürcafer Ankara’da

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Milyar TL'ye mal olacak olan "köy yolları yapımının" Türkiye’den iki şirkete verilmesine tepki göstermesinin ardından, bu sabah Ankara’ya gitti.

Ankara’da 2 günlük temaslarının olacağını dile getiren Gürcafer, ihale konusunda da görüşmeler yapacağını anlattı.

“Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyen Gürcafer, köy yolları ihalelerinin Türkiye’deki firmalara verildiğini, sözleşmelerin imzalandığını ama yine de bu işin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Hatırlanacağı üzere; ülkedeki köy yollarının yapımının ihalesiz Türkiye’den iki firmaya verilmesiyle müteahhitler ayaklanmış, Birlik Başkanı Gürcafer, konuyla ilgili Yönetim Kurulu’nun akşam toplanacağını ve eylem şeklinin oluşturulacağını belirtmişti.

Gürcafer, bu sabah ise Hüseyin Ekmekçi’nin Günaydın Haber Kıbrıs Programında yaptığı açıklamada, konuyla ilgili iki gün Ankara’da temaslarda bulunacağını açıkladı.

Eylem Planı: “İş araçlarıyla TC’den gelen müteahhitlerin çalışma alanlarını kilitleyecekler”

Türkiye’deki temaslarından sonra iki günün ardından sonuç alınamaması durumunda ortaya koyacakları eylem şekliyle ilgili de detay paylaşan Gürcafer, “Ya biz gideriz ya hükümet gider, bu kez araçlarla gelip iki boru çalıp geri gitmeyeceğiz. Bu işi bu kez temizleyeceğiz ve bir daha böyle bir sorun yaşamayacağız” dedi.

Gürcafer, eylem şekliyle ilgili şu detayları paylaştı: “Bu kez sadece araçlarla Meclis önüne gitmeyeceğiz, bu kez Türkiye’den ne kadar şantiye varsa araçlarla onların da önüne gideceğiz, kaç tane iş yaptıkları yer varsa araçlarımızı önlerine yığacağım, araç anahtarlarını da Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a vereceğim, alsınlar ne isterlerse yapsınlar. Yeter artık!”

“Benim siyasetçim sabahtan akşama kadar sadece seçilmesi için gerekli olanları yapıyor”

YENİDÜZEN gazetesinde bugün yayınlanan müteahhitlerin “Çekelim makineleri yakalım, Türkiye’den gelip yaksınlar” söylemlerini de değerlendiren Gürcafer, “Bu insanlar haklılar… Anavatan’ıma dil uzatmayım diye bu kadar zamandır susan insanlar var. Ama artık yeter. Türkiye’nin kendi derdi kendine yeter, bizim bu küçük dertlerimizle mi uğraşacak, burada suçlu olan bizim kendi insanımız, kendi devletimiz. Seçilmekten başka bir şeyi düşünmüyorlar. Benim siyasetçim sabahtan akşama kadar sadece seçilmesi için gerekli olanları yapıyor. Bu ülke için çaba sarf etmiyor. Karşı taraf ise zemini buldu, hemen yandaşına verdi. Sütten çıkmış ak kaşık değil. Önemli olan benim siyasetçimin buradaki duruşudur.

Bari bu dönemde olabildiğince adil olsaydılar da bari bizim olanını da alıp başkasına vermeseydiler. Sonra da memleket şantiyeye dönecek diye reklam yapmayın. Bari bunu söylerken utanın.”

“Bizimkiler ilgilenmedi”

Şubat ayında Ekonomik Örgütler olarak Türkiye’de yapılan görüşmelerin de anımsatıldığı yayında, Fuat Oktay ile saatlerce toplantı yaptıklarını anlatan Gürcafer, ardından Karayolları Genel Müdürü ile de görüştüklerini, akabinde siyasetçilerin hiçbir şekilde konuya eğilmediğini, ilgilenmediğini ifade ederek, ihalelerin bu nedenle TC’ye verildiğini anlattı.