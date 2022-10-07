Bankacılardan zincirleme suç

Bir bankaya ait gizli belge, çalışan tarafından, bankanın eski direktörüne sızdırıldı.

Eski direktör, belgede ismi geçen M.L isimli kişiye yazıyı gönderdi.



M.L ise, aldığı belgeyi yetkisiz bir muhasibine gönderdi.

Polisten yapılan açıklamada, bir bankaya ait gizli belge, aynı banka çalışanı tarafından, bankanın eski direktörüne sızdırıldığı açıklandı. Eski direktör ise belgede ismi geçen M.L isimli kişiye bankanın resmi yazısını mesaj yoluyla gönderdi. M.L ise, aldığı belgeyi yetkisiz bir muhasibine gönderdi.

Polisin açıklamasında “Bankacılık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasalarına” aykırı hareket edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bahse konu şahıslar tutukladı. Zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.