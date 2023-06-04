Balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düştü

Çatalköy yakınlarında bugün Vogue olarak bilinen yerde, balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen 44 yaşındaki Hüseyin Cengiz kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Cengiz'in sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi konuldu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün, saat 08.00 sıralarında Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco otelin doğu kısmında Vogue diye bilinen yerde, deniz kenarında kayalıklar üzerinde balık tutmakta olan Hüseyin CENGİZ (E-44), dalgaların vurması sonucu dengesini kaybederek düşüp ayağı kayalıklara sıkışmıştır. Söz konusu şahıs olay yerine intikal eden polis itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılan söz konusu şahıs sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.