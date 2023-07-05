Balık avlamak için daldı hayatını kaybetti
Protara-Ay. Triada bölgesinde avlanmak üzere dalış yapan 63 yaşındaki Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.
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Protara-Ay. Triada bölgesinde avlanmak üzere dalış yapan 63 yaşındaki Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.
Haravgi’nin haberine göre Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne 21.15’te yapılan ihbar üzerine başlatılan aramalar sonucunda 23.00 sularında bulunan 63 yaşındaki amatör balıkçı, yapılan ilkyardım müdahalesine cevap vermedi.
Kaldırıldığı Mağusa Genel Hastanesi’nde de öldüğü saptandı.
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